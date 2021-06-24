Власти ХМАО решили судьбу международного фестиваля

Фестиваль ремесел коренных народов мира пройдет онлайн Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Международный фестиваль ремесел коренных народов мира «Югра 2020-2021» проведут, по большей части, в онлайн-формате. Организаторы отказались от массовых мероприятий из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки.

«Нельзя сказать, что фестиваль отменился. Он будет проходить, но большая часть мероприятий будет онлайн. Например, так состоится научно-практическая конференция. Но жители смогут посетить музеи, где пройдут выставки. Но с ограничениями — вход в масках и небольшими группами», — рассказал URA.RU директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов.

Организаторы планировали, что фестиваль пройдет в селе Половинки, а в Югру прилетят представители иностранных государств. Но из-за третьей волны коронавируса планы пришлось менять, уводя большинство мероприятий в онлайн-режим. Этому решению противился мэр Половинок Александр Старжинский. Он предпринял публичную попытку отменить фестиваль, как ранее власти ХМАО отменили организованный им муниципальный День молодежи. «Но такого права у него не было. Организатор фестиваля не он, а его высказывание — не более чем популизм», — объяснил мотивацию Старжинского источник в региональном правительстве. Старжинский же назвал это борьбой с двойными стандартами.

Ранее URA.RU сообщало, что Старжинский планировал провести в поселении масштабный День молодежи в рамках международного фестиваля ремесел. Но власти ХМАО не согласовали праздник в обход COVID-ограничений, тем не менее разрешив провести фестиваль.