Глава Ростеха доложил Путину про самолеты с двигателями из Перми

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Для отечественного рынка самолеты МС-21 будут поставлять с пермскими двигателями ПД-14 Фото:

Для российских авиакомпаний новые самолеты МС-21 будут поставляться с двигателями ПД-14, которые произведены в Перми, сообщает пресс-служба Кремля на своем сайте. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что серийное производство самолетов МС-21 планируется начать в 2022 году.

«У нас еще один двигатель — это ПД-14. Мы уже завершили его испытания, получим сертификаты и сможем уже производить серийно. В начале следующего года мы будем уже предлагать нашим авиакомпаниям готовые самолеты, серийные самолеты», — сказал Чемезов Путину.

Глава «Ростеха» заявил, что на отечественный рынок будут поставлять самолеты с российскими двигателями. Для зарубежных покупателей, если они того захотят, на самолеты МС-21 будут устанавливать американские двигатели Pratt & Whitney.

URA.RU рассказывало, что Путин назвал «большим достижением» первый полет МС-21 с пермскими двигателями ПД-14. Об этом он заявил во время прямой линии 17 декабря прошло года. Впервые МС-21, оснащенный пермскими двигателями, поднялся в воздух 15 декабря 2020 года.

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17
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