14 декабря 2020
13 декабря 2020

«Убийца Боингов» впервые полетел с новыми пермскими двигателями

© Служба новостей «URA.RU»
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Подготовка рейса авиакомпании Red Wings Екатеринбург-Саратов. Екатеринбург, пульт управления, кабина самолета, панель управления, кабина пилота
МС-21 поднялся в воздух с двигателями ПД-14 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российский самолет МС-21, оснащенный пермскими двигателями ПД-14, совершил свой первый полет. Авиалайнер поднялся в небо с аэродрома в Иркутске, где самолет проходит летные испытания, указано на сайте Госкорпорации «Ростех».

«15 декабря на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала ПАО Корпорация „Иркут“ (в составе ОАК Госкорпорации „Ростех“) состоялся первый полет самолета МС-21-310, оснащенного новыми российскими двигателями ПД-14», — информирует пресс-служба «Ростеха». Глава Минпромторга России Денис Мантуров комментируя данное событие отметил, что самолет поднялся в небо с двигателями ПД-14 до конца года, как и планировалось.

В ноябре стало известно, что постройка первого опытного самолета МС-21 с пермскими двигателями завершена и он готов подняться в небо. Новейший пассажирский лайнер отечественного производства уже окрестили «убийцей Боингов». URA.RU писало, что на пермском предприятии «ОДК-Пермские моторы» для самолета изготовили 16 авиадвигателей. Изначально предполагалось, что они будут установлены на крыло МС-21 в первом квартале 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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