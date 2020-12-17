Путин высказался о новом самолете с пермскими двигателями

Президент России Владимир Путин назвал большим достижением для отечественного авиапрома первый полет новейшего российского МС-21 с пермскими двигателями ПД-14. Президент сказал об этом в ходе прямой линии 17 декабря, отвечая на вопрос о мерах господдержки отечественной промышленности в условиях пандемии.
«Вы, наверное, обратили внимание: позавчера МС-21 с нашими двигателями поднят в воздух. Это практически серийный образец. Большое достижение, между прочим, наших двигателестроителей и авиастроителей», — сказал Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Россия 24».
Самолет МС-21, оснащенный пермскими двигателями ПД-14, совершил свой первый полет в минувший вторник. Авиалайнер поднялся в небо с аэродрома в Иркутске, где проходит летные испытания. Ежегодная пресс-конференция президента РФ проходит 17 декабря. Путин отвечает на главные вопросы россиян в прямом эфире.
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