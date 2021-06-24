Сенатор Клишас назвал последствия отказа от прививки против COVID

Андрей Клишас подчеркнул, что граждане могут отказаться от вакцинации от COVID, но их ждут последствия Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Россиян, отказавшихся от вакцинации против COVID-19 без медицинских показаний, могут не принять на работу, либо отстранить от должности. Все это предусмотрено действующим законодательством. Об этом URA.RU заявил председатель комитета по конституционному законодательству Совета Федерации РФ, сенатор от Красноярского края Андрей Клишас.

«У граждан есть право отказаться в письменной форме от профилактической прививки, но это порождает определенные юридические последствия: отказ в приеме на работы или отстранение от работ, выполнение которых связано с высоким риском заражения. При этом, согласно трудовому законодательству, в этот период заработная плата работнику не начисляется», — подчеркнул Клишас. Сенатор подчеркнул, что все вопросы по вакцинации и отстранению сотрудников от работы урегулированы действующим законодательством.

В беседе с URA.RU член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб отметила, что право работодателей на отстранение непривитых граждан прописано в законе. «Вакцинация от COVID-19 имеет добровольный порядок, но по законодательству санитарный врач имеет право предлагать работодателям отстранять от работы непривитых граждан. И не допускать их к работе, на основании статьи 76 трудового кодекса, весь пиковый период», — подчеркнула она.

Член Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук Валентина Бондаренко отметила в разговоре с URA.RU, что коронавирус отнесен к тем заболеваниям, где нарушение правил может грозить уголовной ответственностью. «COVID-19 отнесен к тем видам заболеваний, при котором осознанное нарушение санитарно-эпидемиологических правил влечет уголовную ответственность (статья 236 УК), поэтому отстранение от работы на период неблагополучной эпидемиологический обстановки — это мера предупредительная, оправданная», — подчеркнула Бондаренко.

Ранее оперативный штаб Москвы сообщил, что граждане, которые отнесены к группам населения, подлежащим обязательной вакцинации от коронавируса и отказались от прививки без медицинских противопоказаний, будут отстранены от работы. Без начисления зарплаты и включения дней в стаж, дающий право на отпуск.