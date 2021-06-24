Павел Грудинин вошел в первую тройку федерального списка кандидатов КПРФ на выборы в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Партия КПРФ обсуждает на закрытой части съезда первую тройку федерального списка кандидатов, которые пойдут на выборы в Госдуму. Как сообщил URA.RU один из делегатов, в нее вошел бывший кандидат в президенты РФ и председатель Совхоза имени Ленина Павел Грудинин.

«Обсуждается первая тройка КПРФ на выборах в Госдуму — (лидер КПРФ, прим URA.RU) Геннадий Зюганов, (космонавт и депутат Госдумы — прим. URA.RU) Светлана Савицкая, Павел Грудинин. Предложение от руководства партии», — передает источник. Он отметил, что точное решение еще не принято и расстановка вполне может измениться. Делегат пояснил, что предложенный руководством партии вариант довольно сильный.

Ранее руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко заявил в разговоре с URA.RU, что коммунистическая партия поддержит Грудинина, если он решится баллотироваться в Госдуму в текущем году. Он отметил, что коммунисты видят в бывшем кандидате в президенты РФ яркого и интересного политика. По словам Ющенко, Грудинин с лучшей стороны показал себя на выборах президента РФ в 2018 году. Тогда политик занял второе место, получив 11,77% голосов.