23 июня 2021

Спасатели озвучили, сколько человек утонули в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской пляж. Клипарт. Курган , вещи, берег, пляж, оставленные вещи, вещи на пляже
Курганцы гибли во время купания в несанкционированных местах Фото:

С начала года в Курганской области в водоемах утонули девять человек. Все погибшие купались на незаконных пляжах. Об этом сообщается на сайте МЧС России по Курганской области.

«С начала года в Курганской области вода унесла жизни 9 человек. Все трагические случаи зафиксированы в неустановленных для купания местах, многие из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, выпадали из лодки во время рыбалки. Гибели детей на водоёмах в 2021 году не допущено», — говорится в релизе чрезвычайного ведомства.

Инспекторы особое внимание уделяют профилактике детской гибели на воде. Родителям напоминают, что дети не должны купаться без присмотра взрослых. Отдыхающим вручают памятки. О безопасности сотрудники ГИМС рассказывают и в детских оздоровительных лагерях региона, в том числе пришкольных. Сейчас в регионе официально открыто 17 пляжей.

URA.RU сообщало, что курганские власти официально открыли пляжи только 17 июня. Пробы воды в этих местах отдыха ранее не соответствовали нормам из-за жаркой погоды.

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© Служба новостей «URA.RU»
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