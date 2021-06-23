Спасатели озвучили, сколько человек утонули в Курганской области

С начала года в Курганской области в водоемах утонули девять человек. Все погибшие купались на незаконных пляжах. Об этом сообщается на сайте МЧС России по Курганской области.
«С начала года в Курганской области вода унесла жизни 9 человек. Все трагические случаи зафиксированы в неустановленных для купания местах, многие из погибших находились в состоянии алкогольного опьянения, выпадали из лодки во время рыбалки. Гибели детей на водоёмах в 2021 году не допущено», — говорится в релизе чрезвычайного ведомства.
Инспекторы особое внимание уделяют профилактике детской гибели на воде. Родителям напоминают, что дети не должны купаться без присмотра взрослых. Отдыхающим вручают памятки. О безопасности сотрудники ГИМС рассказывают и в детских оздоровительных лагерях региона, в том числе пришкольных. Сейчас в регионе официально открыто 17 пляжей.
URA.RU сообщало, что курганские власти официально открыли пляжи только 17 июня. Пробы воды в этих местах отдыха ранее не соответствовали нормам из-за жаркой погоды.
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