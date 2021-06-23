Скандальный пермский политик идет в Госдуму от КПРФ

Ксения Айтакова планирует избраться в Госдуму по округу № 61 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший спикер скандальной думы Александровска (Пермский край) Марина Зимина станет кандидатов в депутаты Госдумы по округу № 59 от КПРФ. Об этом написала лидер пермских коммунистов Ксения Айтакова на своей странице в Instagram.

«От Пермского края в Государственную Думу были выдвинуты Олеся Олеговна Горбунова — 58 округ, Марина Александровна Зимина — 59 округ и Алексей Владимирович Костицин — 60 округ. Я была выдвинута по 61 округу Государственной Думы», — написала Айтакова.

Костицин занимает должность секретаря Свердловского райкома партии, а Горбунова является депутатом думы Чайковского. В тройку федерального списка вошли председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов, космонавт Светлана Савицкая и экс-кандидат в президенты РФ, директор «Совхоза им. Ленина» Павел Грудинин.

Айтакова также вошла в региональную группу № 13 на выборах в Госдуму от Пермского края и Удмуртии. Лидер пермских коммунистов заняла вторую строчку в списке. Первое место в списке заняла секретарь ЦК КПРФ Мария Дробот.

URA.RU рассказывало, что Айтакова также планирует возглавить региональный список партии на выборах в заксобрание. Также сообщалось, что Зимину собираются уволить с должности директора местной гимназии из-за ее намерения стать кандидатом в депутаты Госдумы. Зимина до января текущего год являлась председателем cкандальной думы в Александровске, где два года депутаты не могли выбрать главу городского округа.