Экс-кандидат в пермские губернаторы решил стать депутатом

Ксения Айтакова вновь собирается стать депутатом законодательного собрания Пермского края Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Пермского края

Первый секретарь крайкома КПРФ — бывший кандидат в губернаторы Пермского края Ксения Айтакова планирует стать депутатом законодательного собрания. Об этом она рассказала URA.RU, пояснив, что возглавит партийный список.

«Буду участвовать в выборах. Это решение партии», — рассказала URA.RU Айтакова. Она уточнила, что ее фамилия будет на первом месте в региональном списке партии на сентябрьских выборах в законодательное собрание Пермского края.

Айтакова не стала называть фамилии остальных кандидатов в депутаты. Она пояснила, что окончательное решение пока не принято. Сейчас в краевом парламенте представители КПРФ занимают второе место по числу представителей (6 из 60 депутатов). Айтакова сейчас является членом крайизбиркома с правом совещательного голоса, она была депутатом заксобрания предыдущего созыва.

URA.RU рассказывало, что в рядах пермских коммунистов вновь назрел раскол перед выборами 2021 года. Аналогичная ситуация там возникала в июне 2020 года, когда пермские представители КПРФ выбирали будущего кандидата в губернаторы региона. В итоге в сентябрьских выборах главы региона приняла участие Айтакова.