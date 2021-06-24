В ГБ №1 Нижнего Тагила долго не могут принять больных коронавирусом из-за нехватки врачей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Зараженные коронавирусом пациенты поликлиники городской больницы №1 (ГБ №1) в Нижнем Тагиле не могут дождаться участкового врача по несколько дней из-за нехватки медиков. Об этом сообщил источник URA.RU, близкий к руководству больницы.

«В больнице огромные очереди. К пациентам с температурой [на дом] не приходят по два три-дня», — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе медучреждения URA.RU сообщили, что в поликлинике кадровый дефицит действительно существует. «Проводится активная работа по поиску персонала, а также с медицинским колледжем и медицинским университетом по обучению, в том числе в рамках целевого набора. Не первый год отсутствуют врачи некоторых специальностей и не полностью укомплектована участковая служба», — отметили в пресс-службе. Там также подчеркнули, что сейчас, во время роста заболеваемости коронавирусом, выросла нагрузка на отделение неотложной помощи поликлиники.

«В поликлинике полностью сохранена плановая помощь, поэтому медики действительно очень сильно загружены», — сообщили в пресс-службе. И добавили, если в день вызова врач не посетил пациента, в том числе по причине позднего поступления вызова, вызов переносится на следующий день. «В поликлинике очередей нет», — заверили в пресс-службе.

Информация о массовом увольнении врачей появилась 24 июня. URA.RU направило соответствующие запросы в минздрав Свердловской области и в региональный оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Ответа на момент публикации не поступало.

Число суточных случаев заражения коронавирусом в Свердловской области начало резко расти с середины июня. 24 июня в регионе было зафиксировано 198 новых заболевших.