23 июня 2021

В Свердловской области взрывной рост числа больных коронавирусом

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В Свердловской области от коронавируса умерли 17 человек за сутки Фото:
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Коронавирус COVID-19

В Свердловской области на 24 июня выявлено 198 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные регионального оперштаба по борьбе с инфекцией. Сутками ранее в регионе обнаружено 183 новых заразившихся COVID-19. В начале недели — 174 случая.

«Выявлено еще 198 случаев COVID-19 на Среднем Урале», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале регионального оперштаба. Последний раз такое количество суточных заболеваний было зарегистрировано в регионе в феврале. В Екатеринбурге коронавирусом за сутки заразились 65 человек.

Также инфекция была выявлена у жителей других городов региона. 214 человек сейчас находятся в реанимации с коронавирусом. 161 свердловчанин подключен к ИВЛ. Тяжесть состояния еще 1994 пациентов оценивается как средняя. За сутки от COVID-19 умерли 17 пациентов.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса. В Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз, признал он.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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