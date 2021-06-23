В Свердловской области взрывной рост числа больных коронавирусом

В Свердловской области от коронавируса умерли 17 человек за сутки Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области на 24 июня выявлено 198 новых случаев коронавируса. Об этом свидетельствуют данные регионального оперштаба по борьбе с инфекцией. Сутками ранее в регионе обнаружено 183 новых заразившихся COVID-19. В начале недели — 174 случая.

«Выявлено еще 198 случаев COVID-19 на Среднем Урале», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале регионального оперштаба. Последний раз такое количество суточных заболеваний было зарегистрировано в регионе в феврале. В Екатеринбурге коронавирусом за сутки заразились 65 человек.

Также инфекция была выявлена у жителей других городов региона. 214 человек сейчас находятся в реанимации с коронавирусом. 161 свердловчанин подключен к ИВЛ. Тяжесть состояния еще 1994 пациентов оценивается как средняя. За сутки от COVID-19 умерли 17 пациентов.

Ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в Екатеринбурге закончилась вакцина от коронавируса. В Свердловской области осталось меньше 20 тысяч доз, признал он.