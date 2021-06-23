Приговор по взяткам Андрею Кашину отменили, дело вернули в районный суд на новое рассмотрение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд отменил приговор за взятку бывшему начальнику ОМВД по Далматовскому району (Курганская область) Андрею Кашину, вернув дело в районный суд на новое рассмотрение. Приговор по злоупотреблению полномочиями оставили в силе. Несмотря на это, Кашина уже выпустили на свободу, сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда.

«Кашина выпустили на свободу в зале суда», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В суде пояснили, что за злоупотребление полномочиями Кашин был приговорен к одному году лишения свободы. С учетом того, что во время следствия Кашин находился сначала в СИЗО, а затем под домашним арестом, срок заключения по этой статье уже истек. «По эпизоду со взятками дело направили в Далматовский районный суд на новое рассмотрение», — добавили в облсуде.

Кашина приговорили к 4,5 годам колонии общего режима в апреле, сообщало ранее URA.RU. Его признали виновным по ч.3 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление полномочиями). По одному из эпизодов со взяткой Кашин был оправдан за отсутствием состава преступления, за ним признано право на реабилитацию.

Далматовский суд посчитал, что экс-силовик за взятки в виде стройматериалов и мебели на постоянной основе в течение нескольких лет оказывал покровительство предпринимателю, осуществлявшему незаконную торговлю алкоголем и табаком на территории района. Также было установлено, что начальник отдела полиции премировал подчиненных, которые обналичивали и возвращали ему часть полученных денег.