В АТОР уточнили, каких туристов пустят в Сочи без прививки

Россияне, которые не вакцинировались от коронавируса, смогут находиться на территории Краснодарского края, если купили путевку в санаторий. Такими данными с URA.RU поделился глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил в своем telegram-канале, что подписал распоряжение, согласно которому туристы с 1 августа смогут попасть на территорию региона только после получения справки о прохождении вакцинации. Исключение составят граждане, имеющие противопоказания.
«Насколько я знаю из инсайдов, ограничение не коснется санаторно-курортных учреждений. А санаториев и учреждений, которые предоставляют медицинские услуги, очень большое количество. Во-вторых, я надеюсь, что нам удастся донести до региональных властей, что можно как-то ослабить жесткость требований и сохранить до августа вариант заезда при отрицательном ПЦР-тесте», — сказал Уманский.
Он призвал тех, кто приобрел путевки, не делать поспешных выводов, пока нет официального документа и не предприняты попытки по смягчению позиции главы Краснодарского края. «Если человек не успевает вакцинироваться и решение властей остается в силе, нужно аннулировать поездку, перенести ее на другие даты или ехать в другой регион», — рекомендовал представитель АТОР.
Член совета при Ростуризме, председатель правления «Всероссийского объединения туристов» Роман Бобылев считает, что меры, которые решили ввести на российских курортах из-за роста больных коронавирусом, оправданы, поскольку есть угроза их полного закрытия, если ничего не предпринять. Он согласился с тем, что необходимо дождаться официального документа. «Я бы подождал еще несколько дней, потому что свое слово еще не сказали Ростуризм, антимонопольная служба, Роспотребнадзор, мы не услышали, как ситуацию прокомментирует оперативный штаб», — подчеркнул собеседник URA.RU.
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