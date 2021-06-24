Пермский убийца деда и бабушки завалил суды жалобами

Пермский убийца стариков судится с «Почтой России» из колонии в ЯНАО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пермяк Николай Бурцев, который отбывает в ЯНАО пожизненное заключение, за последние несколько лет написал около 50 жалоб в суды Пермского края. В 2006 году 18-летний Бурцев вместе с подельниками убил и сжег своих бабушку и деда, а за день до этого отравил прадеда — участника Великой Отечественной войны.

Бурцев 23 раза подавал в суд на «Почту России» или ее структурные подразделения, сказано в системе ГАС «Правосудие». Также убийца стариков судился с Генпрокуратурой, Роскомнадзором и другими органами власти. Подавляющее большинство заявлений Бурцева суд не удовлетворяет. Лишь в некоторых спорах с «Почтой России» осужденному удается выигрывать процессы.

Пермяк отбывает наказание в ИК-18 («Полярная сова») за убийство, которое он совершил вместе со своими друзьями. Бурцев похитил у своего 94-летнего прадеда банковскую карту и расплачивался ей. Когда ветеран обнаружил пропажу и пригрозил заявлением в милицию, то Бурцев убил его, подсыпав нитроглицерин в суп.

На следующий день он позвал друзей в квартиру бабушки и деда, которые встретили и накормили гостей. «Молодые люди дождались, когда пенсионеры уснут, и нанесли им по несколько ножевых ранений. Затем подожги квартиру и ушли», — писал в 2008 году REGNUM. В 2018 году Бурцев давал интервью телекомпании НТВ. «У меня мама есть, сестра есть. В общем, на них, ну, наехали. У меня была возможность решить вопрос как-то. И вот, я так решил», — говорил он. Но умолчал, что убитыми оказались его же родственники.

Подельникам пермского убийцы дали 25 лет и 10 лет лишения свободы, соответственно. Десятилетний срок получил соучастник, которому на момент совершения не исполнилось 18 лет и он учился в 11 классе.