Сборы планирует провести Региональный центр патриотического воспитания Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организация и проведение на территории ЯНАО военно-патриотических сборов «Авангард-Ямал» обойдется региональному бюджету в 5 млн рублей, сообщается в документации, размещенной на сайте госзакупок. Мероприятие назначено на сентябрь, однако существует риск, что коронавирусные ограничения к этому времени сняты все еще не будут и сборы придется отменять.

«Оказание услуг по организации и проведению военно-патриотических сборов „Авангард-Ямал“, — указано в документации. — Начальная цена 5 000 000 рублей». Заявки на конкурс будут приниматься до 7 июля.

Из материалов закупки следует, что сборы пройдут Ноябрьске и продлятся 10 дней. Заказчиком выступает ГБУ «Региональный центр патриотического воспитания», разместил объявление департамент государственного заказа ЯНАО.

Как заказчики намерены регулировать перенос или отмену сборов в случае, если антиковидные мероприятия будут продлены или ужесточены, оперативно выяснить не удалось. Редакция попросила прокомментировать данную закупку в пресс-службе правительства ЯНАО и в Региональном центре патриотического воспитания.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО режим повышенной готовности был продлен до конца августа. Решением оперштаба были усилены антиковидные мероприятия. На фоне ухудшения обстановки в пунктах вакцинации вытраиваются очереди, с мест сообщают о возможных перебоях с вакциной.