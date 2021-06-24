24 июня 2021

Глава Visa предрек резкое сокращение числа банкоматов в России

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Число банкоматов будет сокращаться, так как россияне стали реже пользоваться наличными Фото:

В России с каждым годом будет сокращаться число банкоматов. Об этом заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер, выступая на конференции Frank RG по финтеху.

«Их количество, безусловно, будет снижаться, то, что мы видим, глобальный тренд заключается в том, что за период пандемии на 20% снизилось снятие наличных по всему миру. Просто потому что людям это становится менее нужно», — цитирует Бернера агентство «Прайм».

По его мнению, банкоматы в будущем станут единой инфраструктурой для всех кредитных учреждений. «Банки будут делиться друг с другом. Те времена, когда ты приходишь в торговый комплекс, и там стоят пять-шесть банкоматов разных банков — они уйдут в прошлое», — уверен глава платежной системы.

Ранее в Центробанке отметили, что в 2020 году количество бумажных денег в экономике резко увеличилось на 2,8 трлн рублей и достигло 13,4 трлн. Однако в 2021 году, по прогнозам ЦБ, оборот наличных существенно сократится. При этом Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от использования наличных денег из-за коронавируса. Инфекция сохраняется на купюрах не менее суток.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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