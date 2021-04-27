27 апреля 2021

Центробанк РФ заявил о сокращении оборота наличных в 2021 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Клипарт. Курган, мелочь, монеты, зарплата, денежные купюры, заработная плата, деньги, доход, купюры
Оборот наличных сократится на 2 трлн рублей Фото:

Центробанк прогнозирует в 2021 году сокращение объема оборота наличных денег в России. Об этом сообщили в регуляторе.

В ЦБ отметили, что в 2020 году количество бумажных денег в экономике резко увеличилось, на 2,8 трлн рублей, и достигло 13,4 трлн, пишут «Известия». В регуляторе считают, что на это повлияли низкие ставки по вкладам, а также материальная помощь от государства населению и бизнесу в связи с коронакризисом. Однако уже в этом году оборот наличных существепнно сократится, отметили в ЦБ.

По мнению доцента кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяза Алиева, оборот уменьшится на 2 триллиона рублей. «Если к началу января объем наличных составлял 13,4 трлн рублей, то ближе к концу года порядка 2 трлн из них должны уйти из оборота», — рассказал он изданию.

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от использования наличных денег из-за коронавируса. Тем временем специалисты пришли к выводу, что деньги лучше всего хранить в золотых монетах, передает «Царьград». А в 2021 году Центробанк выпустит монеты в честь Екатеринбурга, Иванова, Омска и Боровичей, сообщает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...