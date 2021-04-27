Центробанк РФ заявил о сокращении оборота наличных в 2021 году

Оборот наличных сократится на 2 трлн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центробанк прогнозирует в 2021 году сокращение объема оборота наличных денег в России. Об этом сообщили в регуляторе.

В ЦБ отметили, что в 2020 году количество бумажных денег в экономике резко увеличилось, на 2,8 трлн рублей, и достигло 13,4 трлн, пишут «Известия». В регуляторе считают, что на это повлияли низкие ставки по вкладам, а также материальная помощь от государства населению и бизнесу в связи с коронакризисом. Однако уже в этом году оборот наличных существепнно сократится, отметили в ЦБ.

По мнению доцента кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяза Алиева, оборот уменьшится на 2 триллиона рублей. «Если к началу января объем наличных составлял 13,4 трлн рублей, то ближе к концу года порядка 2 трлн из них должны уйти из оборота», — рассказал он изданию.

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян воздержаться от использования наличных денег из-за коронавируса. Тем временем специалисты пришли к выводу, что деньги лучше всего хранить в золотых монетах, передает « Царьград ». А в 2021 году Центробанк выпустит монеты в честь Екатеринбурга, Иванова, Омска и Боровичей, сообщает RT.