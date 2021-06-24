24 июня 2021

Зеленский заявил о подготовке встречи с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Страны обсуждают возможные сроки и место встречи президентов Фото:

Россия и Украина ведут переговоры о возможной встрече президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявил сам украинский глава.

«С Кремлем это вопрос нашей вероятной встречи. Я считаю, что мяч сегодня на стороне Российской Федерации. Наши администрации связались по поводу адженды (списка вопросов), термина и места встречи», — сказал Зеленский в интервью телеканалу 1+1.

Ранее Путин заявил о накопившихся вопросах в двусторонних отношениях с Киевом. Также президент РФ говорил о том, что Россия готова обсуждать с Украиной развитие двусторонних отношений, однако, по его мнению, разговаривать о проблемах Донбасса Зеленскому следует с руководством ДНР и ЛНР. Позже в Кремле заявили о готовности Путина ко встрече с украинским коллегой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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