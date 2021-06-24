Если ни один из вариантов урегулирования ситуации в Донбассе не даст результатов, то Киев готов будет провести референдум по вопросу разрыва связей с этим регионом. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.
«Если не сработает ни один из вариантов урегулирования в Донбассе, вопрос разрыва связей с регионом будет вынесен на референдум», — цитирует «
«Хочу завершить войну, мечтаю. Хочу, чтобы меня история не стерла, хочу остаться», — цитирует Зеленского РИА «Новости». В этом же интервью украинский президент рассказал о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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