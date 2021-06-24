24 июня 2021

Зеленский готов провести референдум по разрыву с Донбассом. «Хочу завершить войну, мечтаю»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Президент Украины готов провести референдум по отделению Донбасса Фото:

Если ни один из вариантов урегулирования ситуации в Донбассе не даст результатов, то Киев готов будет провести референдум по вопросу разрыва связей с этим регионом. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Если не сработает ни один из вариантов урегулирования в Донбассе, вопрос разрыва связей с регионом будет вынесен на референдум», — цитирует «Царьград» его интервью украинскому телеканалу 1+1. «Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должно принимать народ Украины», — отметил он.

«Хочу завершить войну, мечтаю. Хочу, чтобы меня история не стерла, хочу остаться», — цитирует Зеленского РИА «Новости». В этом же интервью украинский президент рассказал о подготовке встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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