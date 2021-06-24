24 июня 2021

Финансисты рассказали, как рост цен на нефть отразится на рубле

© Служба новостей «URA.RU»
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С дальнейшим ростом цен на нефть курс рубля к доллару может существенно понизиться Фото:

При стоимости нефти 100 долларов за баррель, курс рубля может опуститься до 55 рублей за доллар. Об этом журналистам рассказали аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов и ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

«В случае роста цен на „черное золото“ до 100 долларов за баррель, а также хотя бы не усугубления отношений с ЕС и США и при отсутствии новых политических скандалов и санкций, российская валюта потенциально бы вернуться к уровням в 55 рублей за доллар и 73 рубля за евро», — предположил Маслов в интервью агентству «Прайм». «При цене в 100 долларов (7 300 рублей) [за баррель] можно предположить курс ближе к 55-60 рублям за доллар», — рассказал порталу Кочетков.

Ранее аналитики предсказали укрепление курса рубля. С прогнозами коллег согласен и финансист Петр Пушкарев, сообщает телеканал RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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