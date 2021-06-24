Финансисты рассказали, как рост цен на нефть отразится на рубле

При стоимости нефти 100 долларов за баррель, курс рубля может опуститься до 55 рублей за доллар. Об этом журналистам рассказали аналитик ФГ «ФИНАМ» Андрей Маслов и ведущий аналитик «Открытие Брокер» по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
«В случае роста цен на „черное золото“ до 100 долларов за баррель, а также хотя бы не усугубления отношений с ЕС и США и при отсутствии новых политических скандалов и санкций, российская валюта потенциально бы вернуться к уровням в 55 рублей за доллар и 73 рубля за евро», — предположил Маслов в интервью агентству «Прайм». «При цене в 100 долларов (7 300 рублей) [за баррель] можно предположить курс ближе к 55-60 рублям за доллар», — рассказал порталу Кочетков.
Ранее аналитики предсказали укрепление курса рубля. С прогнозами коллег согласен и финансист Петр Пушкарев, сообщает телеканал RT.
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