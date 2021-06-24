24 июня 2021

«Коммерсант»: рестораторы предпочли локдаун введению QR-кодов

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Улица Дзержинского. Тюмень, интерьер, ресторан
Полный локдаун для рестораторов выгоднее, чем новая мера Собянина Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для кафе и ресторанов введение полного локдауна повторно было бы выгоднее, чем требование мэра Москвы Сергея Собянина ограничить вход в заведения непривитым клиентам. Такое мнение высказали московские рестораторы представителям «Деловой России».

Дело в том, что в период пандемии многие владельцы предприятий общепита дополнили договоры с арендодателями преференциями на случай карантинных мер. Так ресторатор Евгений Ничипирук рассказал «Коммерсанту», что он получит скидку 20%, если власти введут ограничения на работу с 23:00 до 06:00, а также 50—80% — в случае повторного локдауна.

Мэр Москвы Сергей Собянин указом запретил с 28 июня посещать столичные рестораны гражданам, не имеющим защиту от коронавируса. Для входа нужно будет предъявить QR-код с информацией о вакцинации или о том, что человек недавно уже переболел и ПЦР-тест дал отрицательный результат. При этом детей в сопровождении взрослых пустят без доказательств того, что ребенок не заразен, пишет «Национальная служба новостей».

«В четверг на встрече профильного комитета столичного отделения «Деловой России» рестораторы возмущались новыми решениями московских властей и заявляли, что локдаун мог бы стать менее болезненным для их бизнеса, чем половинчатое решение мэрии с QR-кодами, — пишет газета.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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