Госпредприятие продает памятник архитектуры в центре Кургана

Здание аптеки Земянского выставили на торги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Памятник архитектуры «Здание аптеки К. С. Земянского», расположенное на улице Куйбышева в центре Кургана, выставлено на торги. Сейчас собственником здания является АО «Курганфармация» — сеть аптек, принадлежащая властям Курганской области. Информация об этом опубликована на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений.

«Предмет торгов: право на заключение договора купли-продажи объекта недвижимого имущества площадью 247,3 кв.м, расположенного по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 40», — говорится в объявлении. Начальная стоимость торгов — 12 454 500 рублей. Торги назначены на 24 июля.

В документации указано, что указанное здание является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) регионального значения. Оно продается вместе с земельным участком площадью 817 кв. м. Здание двухэтажное, один из этажей — подземный.

По данным сайта «Культурное наследие города Кургана», здание аптеки построено в конце XIX века. Оно принадлежало бывшему польскому ссыльному дворянину Каликсте Сигизмундовичу Земянскому, оказавшемуся в Сибири, скорее всего, после польского восстания 1864 года. В конце 2017 года в Кургане сносили расселенное соседнее здание по улице Куйбышева, 42. Вместе с ним случайно снесли и уникальные ворота, которые были частью памятника архитектуры, выставленного на продажу.

Ранее URA.RU сообщало, что власти неоднократно пытались найти инвестора для сети аптек «Курганфармация», выставляя 49% ее акций на торги. Однако желающих купить их не нашлось.