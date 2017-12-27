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27 декабря 2017
26 декабря 2017
Главные новости Курганской области
13:42  27 декабря 2017 2

«Разгильдяйство». В Кургане ищут виновных в сносе памятника архитектуры вместе с переселенным домом

У исторического здания аптеки К. С. Земянского по ул. Куйбышева снесли каменные воротафото: Игорь Новиков, группа «Культурное наследие Курганской области» во «Вконтакте»

В Кургане проводится проверка по факту сноса части памятника архитектуры вместе с расселенным по федеральной программе домом по улице Куйбышева, 42. Об этом «URA.RU» сообщил начальник отдела охраны и учета объектов культурного наследия Дмитрий Бровко.

Исторический облик Кургана страдает из-за федеральной программы переселения граждан
фото: Игорь Новиков

«Утрата части памятника — это невосполнимая утрата, это очень критично для объекта культурного наследия. Тем более ворот осталось не так много на территории города Кургана — единицы, — отметил чиновник, — В данном случае это разгильдяйство, безалаберность тех, кто организовывал и проводил работы». Вместе с тем называть виновников Бровко не стал, подчеркнув, что необходимо дождаться результатов проверок. Процедура займет несколько месяцев. «После этого будут приняты меры для привлечения лиц к ответственности в судебном порядке и возмещения ущерба», — добавил он.

По мнению Бровко, восстановить снесенные ворота в историческом виде возможно: «Все материалы для создания объекта в первоначальном виде существуют». Напомним, 22 декабря при сносе расселенного аварийного дома были ликвидированы ворота, которые входят в состав соседнего здания — объекта культурного наследия регионального значения «Здание аптеки К. С. Земянского». Инцидент возмутил общественников. «У нас на глазах преднамеренно и преступно разрушают памятники истории и культуры города Кургана. Если не принять жесткие меры к виновным, то облик старинного Кургана сохранится только в открытках и публикациях», — отметил председатель общественного совета при правительстве Курганской области по вопросам сохранения объектов культурного наследия Татьяна Даниленко.

Так выглядели памятник и ворота
фото: 2gis.ru

Историк КГУ Денис Маслюженко считает федеральную программу по переселению граждан бедой для памятников архитектуры. Только в Кургане после расселения под удар попали три объекта: дом крестьянина Букова на Советской, 135, дом подрядчика Кошкина на ул. Томина, 77 и дом Ипокренского с уникальной входной колонной завода Балакшина на Климова, 25. «По сути, на наших глазах разрушается оставшийся антураж провинциального имперского города, который в реальности надо использовать для развития историко-культурного туризма», — написал Маслюженко в Facebook.

Анна Бояркина
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