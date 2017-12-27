В Кургане проводится проверка по факту сноса части памятника архитектуры вместе с расселенным по федеральной программе домом по улице Куйбышева, 42. Об этом «URA.RU» сообщил начальник отдела охраны и учета объектов культурного наследия Дмитрий Бровко.
«Утрата части памятника — это невосполнимая утрата, это очень критично для объекта культурного наследия. Тем более ворот осталось не так много на территории города Кургана — единицы, — отметил чиновник, — В данном случае это разгильдяйство, безалаберность тех, кто организовывал и проводил работы». Вместе с тем называть виновников Бровко не стал, подчеркнув, что необходимо дождаться результатов проверок. Процедура займет несколько месяцев. «После этого будут приняты меры для привлечения лиц к ответственности в судебном порядке и возмещения ущерба», — добавил он.
По мнению Бровко, восстановить снесенные ворота в историческом виде возможно: «Все материалы для создания объекта в первоначальном виде существуют». Напомним, 22 декабря при сносе расселенного аварийного дома были ликвидированы ворота, которые входят в состав соседнего здания — объекта культурного наследия регионального значения «Здание аптеки К. С. Земянского». Инцидент возмутил общественников. «У нас на глазах преднамеренно и преступно разрушают памятники истории и культуры города Кургана. Если не принять жесткие меры к виновным, то облик старинного Кургана сохранится только в открытках и публикациях», — отметил председатель общественного совета при правительстве Курганской области по вопросам сохранения объектов культурного наследия Татьяна Даниленко.
Историк КГУ Денис Маслюженко считает федеральную программу по переселению граждан бедой для памятников архитектуры. Только в Кургане после расселения под удар попали три объекта: дом крестьянина Букова на Советской, 135, дом подрядчика Кошкина на ул. Томина, 77 и дом Ипокренского с уникальной входной колонной завода Балакшина на Климова, 25. «По сути, на наших глазах разрушается оставшийся антураж провинциального имперского города, который в реальности надо использовать для развития историко-культурного туризма», — написал Маслюженко в Facebook.