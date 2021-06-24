Суд приговорил убийц Ксении Каторгиной к лишению свободы в колонии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге 27-летнюю Ксению Каторгину убили при продаже машины

Суд приговорил убийц Ксении Каторгиной Михаила Федоровича, Марата Ахметвалиева и Екатерину Меньшикову к лишению свободы в колонии. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала заседания Свердловского областного суда.

«Федоровичу назначить 20 лет колонии общего режима с ограничением свободы на срок два года. Меншиковой назначить 17 лет с ограничением свободы на срок два года. Ахметвалиев приговорен к 20 годам годам колонии строго режима», — вынес приговор судья Александр Ладин. Он отметил, что Федоров и Ахметвалиев проведут первые пять лет наказания в тюрьме.

Также каждый осужденный должен будет выплатить компенсацию морального ущерб за убийство. Ее размер для каждого составляет по 10 млн рублей.

Каторгина пропала 10 октября 2019 года, когда отправилась продавать свой автомобиль женщине из Екатеринбурга. Позже авто нашли в Челябинске. В нем были обнаружены следы крови, полиция начала расследование. Правоохранители задержали трех подозреваемых по делу — Федоровича, Ахматвалиева и Меньшикову. Похитители Каторгиной обвинялись в убийстве, похищении человека, вымогательстве и других преступлениях.

Суд начал рассматривать дело подозреваемых в конце 2020 года. Дело велось Свердловским областным судом. Обвинение запрашивало убийцам Каторгиной 63 года колонии. Преступники приобрели электрошокер, нож и пластиковые хомуты для нейтрализации жертвы. Убийцы Каторгиной спрятали труп в колодце.

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU