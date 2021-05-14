Ксения Каторгина была убита из-за машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге 27-летнюю Ксению Каторгину убили при продаже машины

Челябинец Михаил Федорович, подозреваемый в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной, погибшей в Екатеринбурге при продаже машины, заявил, что девушку планировалось оставить в живых. По словам мужчины, внезапное решение об убийстве принял его сообщник Марат Ахметвалиев. Об этом Федорович рассказал на заседании в Свердловском областном суде, передает корреспондент URA.RU.

В показаниях Федорович указал, что замышлял преступление с Ахметвалиевым и своей сожительницей Екатериной Меньшиковой. Троице нужны были деньги, чтобы решить финансовый вопрос в Челябинске. Поэтому они задумали похитить и перепродать какую-нибудь машину. «Об убийстве хозяина автомобиля речи не шло. Предполагалось, что свяжем владельца, заберем автомобиль, а владельца высадим», — заявил Федорович.

До встречи с Каторгиной подозреваемые осмотрели две машины — Mitsubishi и BMW, но оба варианта их не устроили. 10 октября к ним на Audi Q5 приехала Каторгина. В авто сели Меньшикова и Ахметвалиев, а Федорович, по его словам, остался снаружи. В салоне началась потасовка, Каторгину оглушили электрошокером и перетащили на заднее сидение.

«Мы проехали около двух кварталов. Марат остановил автомобиль, подошел к задней двери. Открыв дверь, Марат нанес ножом несколько ударов в область живота женщины. После этого он вытащил тело из машины и сбросил в колодец. <…> На мой вопрос, зачем он убил Каторгину, Ахметвалиев ответил, что нам не нужны свидетели», — рассказал Федорович, добавив, что раскаивается в содеянном.

Ксению Каторгину убили 10 октября 2019 года, заманив на окраину Екатеринбурга под видом покупки ее Audi Q5. Машина нашлась в Челябинске: перекупщик увидел пятна крови в салоне и пришел в полицию. Вскоре там же задержали трех подозреваемых — Ахметвалиева, Федоровича и Меньшикову. В декабре 2020 года Свердловский облсуд начал рассматривать их уголовное дело.