Даурские лиственницы в центре Челябинска росли уже больше века Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Уничтожение в Челябинске посаженной во времена Русско-японской войны даурской лиственницы стало поводом для возбуждения уголовного дела Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«МБУ „Геоцентр“ 1 июня были проведены работы по сносу трех деревьев по проспекту Ленина. Одно из них — даурская лиственница — аварийным не признавалось, разрешение на его снос администрацией Челябинска не выдавалось. В рамках Всероссийской программы „Деревья — памятники живой природы“ в 2020 году эту лиственницу внесли в Национальный реестр старовозрастных деревьев России», — пояснили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

«Материалы проверки направили в отдел полиции „Центральный“. Там 23 июня возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка деревьев)», — добавили в надзорном ведомстве.

Пять даурских лиственниц сохранились в центре Челябинска со времен Русско-японской войны 1904—1905 годов. Их высадили по просьбе умирающего от ран офицера, потом за деревьями ухаживали горожане. Еще в 1965 году под ними встречались последние ветераны войны с японцами.

Уничтожение одного их памятников истории Челябинска вызвало большой резонанс. В частности, депутат Центрального райсовета Марсель Хазиев обратился к прокурору области Карену Габриеляну. Массовое возмущение горожан было зафиксировано системой «Инцидент Менеджмент» Центра управления регионом (создан в рамках нацпроекта «Цифровая экономика») и доведено до губернатора Алексея Текслера. После требования главы региона разобраться в произошедшем мэр Наталья Котова уволила двух подчиненных.