При проявлении осложнений после вакцинации от COVID россияне могут разово получить пособие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

При возникшей после вакцинации от COVID инвалидности к пенсии добавят ежемесячные выплаты в размере 1,4 тысяч рублей. В случае летального исхода единоразовое пособие составит 30 тысяч рублей. Об этом рассказала медицинский адвокат Юлия Казанцева.

При проявлении серьезных осложнений после вакцинации от COVID россияне могут разово получить пособие размером 10 тысяч рублей. «В случае смерти государство выплатит 30 тысяч рублей. Если признают инвалидом, то к пенсии будет прибавляться ежемесячно 1427,14 рубля», — цитирует издание «НГС» Казанцеву.

От острой реакции организма на прививки от коронавируса не застрахован никто, считает Казанцева. «В случае появления тяжелой аллергической реакции, анафилактического шока и хронического артрита после вакцинации россиянину полагается компенсация от государства», — сказала она. Адвокат отметила, что перечень осложнений является закрытым, то есть другие осложнения не учитываются.

В 2020 году в парламент был внесен проект закона о повышении размера компенсаций в 100 раз, передает сайт MK.RU . Член Совета Федерации Маргарита Павлова рассказала, что законопроект не приняли из-за того, что он «потерялся» на этапе получения отзыва Минздрава.