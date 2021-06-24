На Курганскую область обрушатся дожди

В выходные в Кургане будет дождливо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшие два дня в Кургане ожидается дождливая погода. 26 и 27 июня объем выпавших осадков, по данным метеосайта Gismeteo, составит четверть месячной нормы.

«Дожди в регион придут в субботу вечером и активно продолжатся в воскресенье. Сумма осадков составит 12 мм — это более четверти месячной нормы (51 мм в июне)», — указано на сайте Gismeteo.

По данным сайта «Яндекс.Погода», наибольшая вероятность осадков прогнозируется в субботу. В воскресенье возможен небольшой дождь. Температура воздуха при этом днем будет 25 — 27 градусов. Ночью опустится до 15 градусов. Ветер будет от 3 до 9 метров в секунду. Давление составит 749 мм рт. ст.

URA.RU ранее сообщало, что на территории России в июле ожидается температура в пределах климатической нормы или выше нее. Днем будет в среднем 20-27 градусов, на юге — до 33. Теплее нормы погода ожидается на Урале, в Западной Сибири, кроме Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей и Алтайского края. Теплее нормы будут в Иркутской области, Забайкалье, в Хабаровском крае, Приморье, в Якутии, на Камчатке, в Магаданской области, на северо-востоке Чукотки.