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В ХМАО врачи вынуждены отказывать пациентам в вакцинации от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Прививочный пункт в ТЦ
В крупных городах ХМАО заканчивается вакцина от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

В крупных городах ХМАО — Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске заканчиваются запасы вакцины от коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере здравоохранения.

«Вот сегодня у нас еще есть остатки вакцины. А на завтра уже нет. Вынуждены переносить записи, обзванивать жителей. В ответ, естественно, получаем упреки от населения. Хотя мы-то в поликлиниках чем виноваты? Не мы же отвечаем за поставку медицинских препаратов», — недоумевает инсайдер.

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о том, что в регионе возникли сложности с запасами вакцины, но они носят временный характер. «В округе порядка десяти тысяч доз есть, но они распределены неравномерно. Поэтому в крупных городах, действительно, существуют сложности. Но в ближайшее время мы ждем новых поставок вакцины. Первые партии поступят в течение двух-трех дней. А всего за следующие две недели в Югру прибудет порядка 88 тысяч доз вакцины от коронавируса. В основном, это «Спутник V», — прокомментировал Добровольский.

Ранее URA.RU сообщало, что Югра, наряду с Тюменской областью, оказалась в числе регионов-лидеров в стране по темпам вакцинации от COVID-19. Об этом заместитель председателя российского правительства Татьяна Голикова доложила президенту РФ Владимиру Путину.

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© Служба новостей «URA.RU»
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