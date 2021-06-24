24 июня 2021
23 июня 2021

В Перми арестован подросток, напавший с ножом на школьника

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Юноша, напавший на школьника, помещен под арест Фото:

В Перми арестован подросток, напавший с ножом на школьника. Меру пресечения несовершеннолетнему избирал Мотовилихинский районный суд города.

«Судья принял решение арестовать 17-летнего подозреваемого на 29 дней», — пишет 59.ру. В Мотовилихинском райсуде суде URA.RU не смогли оперативно подтвердить данную информацию. Там пояснили, что пока не видели решение судьи.

URA.RU рассказывало, что нападение на школьника было совершено 23 июня в вечернее время. Вооружившись ножом, подросток нанес своему знакомому несколько ударов, от чего тот впоследствии скончался. По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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