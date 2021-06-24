Юноша, напавший на школьника, помещен под арест Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Перми арестован подросток, напавший с ножом на школьника. Меру пресечения несовершеннолетнему избирал Мотовилихинский районный суд города.

«Судья принял решение арестовать 17-летнего подозреваемого на 29 дней», — пишет 59.ру. В Мотовилихинском райсуде суде URA.RU не смогли оперативно подтвердить данную информацию. Там пояснили, что пока не видели решение судьи.

URA.RU рассказывало, что нападение на школьника было совершено 23 июня в вечернее время. Вооружившись ножом, подросток нанес своему знакомому несколько ударов, от чего тот впоследствии скончался. По факту случившегося следственными органами возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).