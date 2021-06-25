Жириновский определил, с кем пойдет в Госдуму. Инсайд

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32 съезд партии ЛДПР. Москва, наглядная агитация, лдпр, чайный пакетик
Жириновский определил первую тройку участников выборов в ГД от ЛДПР Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский включил в первую тройку участников выборов в Госдуму РФ от ЛДПР себя, руководителя международного комитета ГД Леонида Слуцкого и депутата ГД Сергея Каргинова. Об этом URA.RU сообщил один из участников партсъезда партии, который проходит в Москве 25 июня.

Также в топ-15 федерального партсписка — самый молодой парламентарий Василий Власов, депутаты ГД Ярослав Нилов, Андрей Луговой, Дмитрий Свищев, Валерий Селезнев. Помимо них в списке указаны владимирский губернатор Владимир Сипягин, замглавы Рособрнадзора Борис Чернышов и бывший замглавы Минпромторга РФ, победитель конкурса «Лидеры России» Станислав Наумов.

Выборы в Госдуму пройдут в России 19 сентября текущего года. Следующий созыв депутатов станет восьмым по счету.

Топ-15 федерального партсписка ЛДПР

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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