Мишустин заявил о подорожании в России тестов на коронавирус

Михаил Мишустин высказался о тестах на COVID Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне обеспокоены увеличением цен на тесты на коронавирус. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«В последнее время из регионов приходит информация о том, что получение результатов ПЦР-тестов затягивается и стоимость их растет. Людей это сильно беспокоит», — отметил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с пандемией. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Ранее в Кремле сообщили, что нет необходимости вводить бесплатное тестирование на коронавирус. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что бесплатные тесты можно сдать в поликлинике. По его словам, новые ограничения и повышенный спрос на ПЦР-тесты могут вызвать логистические трудности.