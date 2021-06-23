В Кремле высказались о проведении бесплатных тестов на COVID-19

Массовый спрос на ПЦР-тесты может вызвать логистические трудности, отметил Дмитрий Пеков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вводить массовое бесплатное тестирование на коронавирус нет необходимости, поскольку такая возможность уже реализована в поликлиниках, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время общения с журналистами. Он отметил, что новые ограничения и повышенный спрос на ПЦР-тесты могут вызвать логистические трудности.

«В поликлиниках делают тесты бесплатно. Да, действительно, логистические трудности могут возникать. Но угроза дальнейшего распространения коронавируса перевешивает все эти возможные временные затруднения», — сообщил Песков журналистам во время конференц-колла. Он добавил, что регионы будут самостоятельно принимать меры, чтобы решить проблемы в логистике.

Недавно в Москве из-за осложнения эпидемиологической обстановки были введены новые карантинные ограничения. С 22 июня посещать рестораны в столице можно только по специальному QR-коду. Получить его могут те, кто поставил прививку от COVID-19, или кто переболел в течение шести последних месяцев. Также для посещения заведений можно сделать ПЦР-тест, передает «Национальная служба новостей».