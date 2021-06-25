Иммунолог Болибок рассказал, как делать ревакцинацию после Pfizer

Россиянам, прошедшим вакцинацию иностранным препаратом Pfizer, в качестве ревакцинации, а также для получения российского прививочного сертификата, можно сделать прививку вакциной «КовиВак». Об этом в беседе с URA.RU сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.
«Если человек привился от коронавируса препаратом Pfizer, то для получения российского сертификата, ему можно поставить „КовиВак“. Но если вы планируете поездку за границу, прививайтесь „Спутником V“. Препарат знают в большинстве стран, в июле-августа его должны аккредитовать в Евросоюзе, параллельно с ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), и тогда он будет признан на международном уровне, и можно будет хоть куда лететь», — подчеркнул Болибок.
Иммунолог добавил, что пока не проводились исследования на тему ревакцинаций после иностранного препарата российскими, однако, по его мнению, процедуру можно провести через месяц. «Вакцинальный процесс у нас заканчивается в течение трех-четырех недель, то есть если последняя доза иностранной вакцины, например, была в июне, то где-то с июля-августа можно делать ревакцинацию», — отметил Болибок. Подчеркнув, что в медицине существует масса примеров ревакцинации препаратами от разных производителей.
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом заявил, что QR-код для доступа в кафе и рестораны жители столицы смогут получить только после вакцинации российским препаратом. В ином случае потребуется сдача ПЦР-теста.
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