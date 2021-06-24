Источник: власти обсуждают запрет «Иннопрома» для посетителей

Свердловские власти задумались о смене формата выставки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Свердловские власти обсуждают смену формата международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Как сообщил URA.RU источник, близкий областной власти, на форум могут не пустить посетителей.

«„Иннопром“ будет, но без посетителей, только участники, делегаты и экспоненты», — сообщил собеседник агентства. Другой источник в областной власти указал на то, что руководители региона не уполномочены менять формат выставки, поскольку это мероприятие Минпромторга РФ — министерство просто проводит его в Екатеринбурге. В министерство направлен запрос, ответ на момент публикации не поступил.

Директор деловой программы «Иннопрома» Антон Атрашкин заверил URA.RU, что о смене формата мероприятия речи не идет, при этом он подтвердил, что будут введены дополнительные меры безопасности. «За 12 лет существования форума вокруг него всегда плодятся слухи. Мы сейчас работаем над регламентом, который нам предписан Роспотребнадзором. Будут дополнительные меры безопасности, о смене формата речи не идет. 99% сессий пройдут в живом формате. В программе всего два мероприятия, где спикеры выйдут на связь через интернет», — рассказал Антон Атрашкин.

В департаменте информполитики региона URA.RU заверили, что областное правительство в настоящее время находится в тесном взаимодействии с организаторами выставки. «Прорабатываются строгие COVID-протоколы для соблюдения всех мер безопасности при проведении „Иннопрома“», — прокомментировали в ДИПе.

Ранее организаторы сообщали, что на выставке могут быть посетители. Они, как и участники выставки, должны будут предъявить отрицательные тесты на коронавирус, сделанные за 72 часа. Для журналистов и волонтеров обязателен тест, сделанный за 24 часа, далее — ежедневно.