Навальному подтвердили статус склонного к побегу

Преображенский суд Москвы 25 июня подтвердил законность присвоения отбывающему наказание в колонии политику и блогеру Алексею Навальному статуса склонного к побегу. Об этом рассказал адвокат осужденного.
«Суд отклонил иск защиты Навального», — сообщил адвокат ТАССу. Юристы требовали отменить решение администрации СИЗО «Матросская Тишина», по которому заключенного нужно считать склонным к побегу.
Ранее аналогичный иск Навальный подавал к ИК-2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание. Тогда суд также отказал ему.
Навальный осужден по делу «Ив Роше» и приговорен к 3,5 года заключения. Еще до этапирования в Покров ему присвоили в «Матросской тишине» статус склонного к побегу, из-за чего осужденного каждые два часа будят по ночам.
Подписывайтесь на URA.RU в