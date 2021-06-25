Навальному подтвердили статус склонного к побегу

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Встреча Алексея Навального с екатеринбуржцами. Екатеринбург, навальный алексей
Суд оставил в силе решение считать Алексея Навального склонным к побегу Фото:
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Дело Алексея Навального

Преображенский суд Москвы 25 июня подтвердил законность присвоения отбывающему наказание в колонии политику и блогеру Алексею Навальному статуса склонного к побегу. Об этом рассказал адвокат осужденного.

«Суд отклонил иск защиты Навального», — сообщил адвокат ТАССу. Юристы требовали отменить решение администрации СИЗО «Матросская Тишина», по которому заключенного нужно считать склонным к побегу.

Ранее аналогичный иск Навальный подавал к ИК-2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание. Тогда суд также отказал ему.

Навальный осужден по делу «Ив Роше» и приговорен к 3,5 года заключения. Еще до этапирования в Покров ему присвоили в «Матросской тишине» статус склонного к побегу, из-за чего осужденного каждые два часа будят по ночам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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