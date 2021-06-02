Навального оставили в списке склонных к побегу

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Алексея Навального проверяют в колонии каждые два часа Фото:
новость из сюжета
Дело Алексея Навального

Алексея Навального оставили в списке осужденных, склонных к побегу. Соответствующее решение принял суд во Владимирской области, где оппозиционер отбывает название.

«Петушинский суд отставил без удовлетворения иск Навального к ИК-2 о признании его склонным к побегу», — передает РИА «Новости». Осужденный подавал иск в апреле 2021 года.

Ранее Навального, отбывающего срок в ИК-2 города Покрова, поставили на учет как склонного к побегу. Согласно правилам, таких лиц сотрудники УФСИН проверяют каждые два часа.

На Навального завели несколько уголовных дел. Сам осужденный подал несколько исков. Один из них — к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести, достоинства и деловой репутации. Ходатайство будет рассмотрено 15 июня, пишет РАПСИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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