Актер Бурунов сравнил песни Моргенштерна с выстрелом в голову

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Сергей Бурунов послушал современных исполнителей Фото:

Актер Сергей Бурунов раскритиковал песни музыкантов Моргенштерна и Imanbek. Он сравнил их трек с выстрелом из дробовика в голову.

«Насколько я понимаю, там есть английская речь и русская. Но это вышак. Это из дробовика мне сейчас в голову выстрелили», — сказал Бурунов, когда послушал трек Моргенштерна, Imanbek, Fetty Wap feat. KDDK — Leck. Об этом он заявил на YouTube-шоу «Музыкалити». Бурунов сказал, что масштабы катастрофы трагические.

Ранее певица Лариса Долина высказалась о творчестве Моргенштерна. Она сказала, что послушала только отрывок песни. Долина заявила, что для нее неприемлем мат и творчество Моргенштерна. Певица не осуждает фанатов его музыки, пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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