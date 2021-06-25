Актер Бурунов сравнил песни Моргенштерна с выстрелом в голову

Сергей Бурунов послушал современных исполнителей Фото: Instagram Сергея Бурунова

Актер Сергей Бурунов раскритиковал песни музыкантов Моргенштерна и Imanbek. Он сравнил их трек с выстрелом из дробовика в голову.

«Насколько я понимаю, там есть английская речь и русская. Но это вышак. Это из дробовика мне сейчас в голову выстрелили», — сказал Бурунов, когда послушал трек Моргенштерна, Imanbek, Fetty Wap feat. KDDK — Leck. Об этом он заявил на YouTube-шоу «Музыкалити». Бурунов сказал, что масштабы катастрофы трагические.

Ранее певица Лариса Долина высказалась о творчестве Моргенштерна. Она сказала, что послушала только отрывок песни. Долина заявила, что для нее неприемлем мат и творчество Моргенштерна. Певица не осуждает фанатов его музыки, пишет « Утро.ру ».