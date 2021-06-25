Мишустин отправил в отставку заместителя министра

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В правительстве РФ произошли перестановки Фото:

Замглавы Минприроды РФ — руководитель Роснедр Евгений Киселев покинул свою должность. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Освободить Киселева Евгения Аркадьевича от должности заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федерального агентства по недропользованию», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства. Там же указано, что отставка произошла из-за упразднения должности.

Временно исполнять обязанности главы Роснедр назначен Евгений Петров. Ранее он был заместителем Киселева в ведомстве.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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