Мишустин отправил в отставку заместителя министра

Замглавы Минприроды РФ — руководитель Роснедр Евгений Киселев покинул свою должность. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Освободить Киселева Евгения Аркадьевича от должности заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации — руководителя Федерального агентства по недропользованию», — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте правительства. Там же указано, что отставка произошла из-за упразднения должности.
Временно исполнять обязанности главы Роснедр назначен Евгений Петров. Ранее он был заместителем Киселева в ведомстве.
Подписывайтесь на URA.RU в