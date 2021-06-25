В России увеличатся тарифы на жилищно-коммунальные услуги с 1 июля. В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что в среднем по стране оплата вырастет на 3,3%. Подъем тарифов ЖКХ проводится ежегодно 1 июля, и рост по стране должен находится в среднем на уровне инфляции.
Пользователи соцсетей разозлились из-за этой новости. Некоторые россияне считают, что рост тарифов ЖКХ необоснованным, другие иронизируют, что в подъеме стоимости коммунальных услуг может быть замешан президент США Джо Байден. URA.RU собрало самые яркие реакции россиян на сообщение о росте тарифов с 1 июля.
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