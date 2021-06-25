В МИД РФ рассказали о проблемах с визами США для россиян

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Российский посол сообщил о проблемах с визами в США Фото:

Российские дипломаты сталкиваются в США с отсутствием виз и проблемами с дипломатической собственностью. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Пока вынужден сказать, что ничего не происходит в жизни российских дипломатов — все та же проблема отсутствия виз. Пример: у нас есть семьи, в которых главам семей выдана виза, а супругам в визе отказано. Удивительная ситуация, когда в наших некоторых семьях дети лишены визы и в любой момент [власти США] могут потребовать, чтобы дети наших дипломатов выехали с территории США, не хочется говорить „были выдворены“», — сказал Антонов на телеканале «Россия 24». Также он обратил внимание на проблему дипломатической собственности. По его словам, в решении вопроса нет подвижек.

«Нам не собираются возвращать отобранную незаконно дипломатическую недвижимость ни в Сан-Франциско, ни в Вашингтоне, ни в Сиэтле. Мне в мои первые пять дней работы здесь дали четко понять: „Продавайте, приобретайте, но мы не дадим, не предоставим вам дипломатический статус вновь приобретенных объектов“», — отметил Антонов. Он рассказал, что чиновникам США поручили активизировать контакты с Россией.

Антонов вернулся в США 20 июня. Он был в Москве около трех месяцев. Посол возвращался в столицу РФ после обострения отношений между Москвой и Вашингтоном. Они ухудшились после интервью Байдена, когда он назвал «убийцей» президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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