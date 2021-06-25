Европейская страна отказалась продлять россиянам шенгенские визы

Визовые центры Франции в Москве временно остановили прием заявок на продление шенгенских виз. Об этом сообщили во французском посольстве.
«В центрах VFS Global, которые обрабатывают заявки на получение виз во Францию, временно приостановлена возможность подачи документов на обновление многоразовых шенгенских виз сроком от трех до пяти лет, выданных Францией и истекших во время пандемии», — передает сообщение ТАСС.
В посольстве меру объяснили тем, 23 июня Минздрав страны внес Россию в список государств «красной зоны». В этом перечне находится 21 страна, передает RT.
Ранее сообщалось, что Франция с 1 июня возобновляет выдачу шенгенских виз. Речь шла только о истекших многократных пятилетних виз. Отмечалось, что выдача визы не гарантирует немедленную возможность въезда на территорию страны. Ситуация определяется стандартными ограничениями, связанными с эпидемиологической обстановкой в мире.
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