МВД: мигрантов обяжут подписывать новый документ при въезде в РФ

Иностранцы должны будут подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в Россию. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.
«Введение в законодательство института „соглашения о лояльности“ предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции. <…> Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах въезда в РФ», — цитирует представителей МВД ТАСС.
В МВД пояснили, что мигрант, подписывая «соглашение о лояльности», подтверждает свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил. Кроме этого, он дает согласие не причинять ущерб России.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о значительной нехватке мигрантов. Директор ФСИН Александр Калашников выступил с предложением заменить мигрантов заключенными и отправлять их на стройки.
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