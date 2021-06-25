25 июня 2021

МВД: мигрантов обяжут подписывать новый документ при въезде в РФ

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В России изменятся правила въезда мигрантов Фото:

Иностранцы должны будут подписывать «соглашение о лояльности» при въезде в Россию. Об этом сообщили в пресс-центре МВД России.

«Введение в законодательство института „соглашения о лояльности“ предусмотрено концепцией проекта нового федерального закона в сфере миграции. <…> Данный инструмент предполагается использовать как меру административного воздействия профилактического характера в целях информирования иностранного гражданина о правилах въезда в РФ», — цитирует представителей МВД ТАСС.

В МВД пояснили, что мигрант, подписывая «соглашение о лояльности», подтверждает свою информированность, в том числе о последствиях несоблюдения установленных правил. Кроме этого, он дает согласие не причинять ущерб России.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о значительной нехватке мигрантов. Директор ФСИН Александр Калашников выступил с предложением заменить мигрантов заключенными и отправлять их на стройки. Переговоры с бизнесом по этому вопросу уже стартовали. В правительстве РФ данную идею поддержали, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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