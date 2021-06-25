Аналитик объяснил, почему россиянам грозит потеря жилья

Россияне могут потерять свое жилье из-за долгов и недействительных сделок, а также при использовании помещения не по назначению. Об этом предупредил учредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков. По его мнению, самый распространенный случай, когда суд изымает у человека квартиру, — это просрочка платежей по ипотеке.
«До 10% ипотечных договоров могут быть расторгнуты, так что угроза потерять единственное жилье, полученное по ипотеке, — весьма высока», — рассказал эксперт РИА Недвижимость. Также потерять жилье можно из-за долгов по коммунальным платежам.
Также квартиру могут изъять, если сделка по ее покупке будет признана недействительной. «Это возможно, если при продаже квартиры были нарушены требования законодательства. Например, если продавец недвижимости имеет большие долги, срочно, с существенной скидкой продает квартиру, а потом, в течении трех лет после продажи, признается банкротом», — объяснил Кулаков. Оспорить сделку могут также в случае нарушения прав членов семьи или детей.
Центробанк отменил свои рекомендации не изымать единственное жилье у должников с 1 апреля. Конституционный суд признал, что лишение единственного жилья в случае задолженности не является нарушением Конституции РФ, пишет «Национальная служба новостей». В доработанном законопроекте определили, что данная мера распространится лишь на тех, чей долг превысил 200 тысяч рублей, уточняет агентство Nation News.
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