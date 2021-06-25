МИД РФ назвал условие для вмешательства США в ситуацию в Донбассе

Соединенные Штаты Америки могут быть вовлечены в российско-украинский конфликт и сыграть в нем не последнюю роль в случае, если повлияют на Киев в вопросе выполнения минских соглашений. Об этом сообщил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков.
«Вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс», — заявил он РИА «Новости».
Рябков также сообщил, что со стороны России не исключается вмешательство США в конфликт в Донбассе, пишет «Национальная служба новостей». Однако на данный момент американскому правительству «там, разумеется, делать нечего», дополняет RT.
Если ни один из вариантов урегулирования ситуации в Донбассе не даст результатов, то Киев готов будет провести референдум по вопросу разрыва связей с этим регионом. Об этом 25 июня рассказал украинский президент Владимир Зеленский. Однако, по его словам, решение о запуске этого плана все равно должен принимать народ Украины.
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