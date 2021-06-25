Миронов и Прилепин решили, кто пойдет от Челябинска в Госдуму

Съезд эсеров в Москве утвердил список и кандидатов-одномандатников на челябинских выборах в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидатов от Челябинской области в Госдуму по спискам и округам назвали на съезде партии «Справедливая Россия — За правду» в Москве 26 июня. Список партии в регионе возглавит депутат Госдумы Валерий Гартунг. Съезд проходит в выставочном центре «Крокус Экспо» под руководством лидера эсеров Сергея Миронова и писателя Захара Прилепина.

«В список также вошли Яна Лантратова, Василий Швецов, Дмитрий Сумин, Ольга Мухометьярова, Дмитрий Ларин, Павел Логинов, Павел Жолобов, Сергей Бороздин, Юлия Лопатина. Всего 10 человек», — зачитал список региональной группы №24 (Челябинская область) лидер партии Сергей Миронов.

Второй номер списка — москвичка Лантратова, которая работает в Минэкономразвития РФ. Ранее она входила в состав СПЧ при президенте РФ, до объединения состояла в партии «За правду!». Все остальные — челябинские функционеры «Справедливой России». Швецов, Сумин, Мухометьярова, Жолобов — депутаты заксобрания области. Логинов и Бороздин — депутаты горсобрания Миасса и совета Сосновского района соответственно. Лопатина возглавляет местное отделение СР в Кыштыме.

По Челябинскому одномандатному округу от партии выдвинется Швецов. По Магнитогорскому округу на выборы пойдет эсер-активист Павел Владельщиков, по Златоустовскому — Логинов, по Коркинскому — Гартунг, по Металлургическому — Ларин. За списки и одномандатников съезд проголосовал единогласно.

«Гартунг договорился с „Единой Россией“, что против него по Коркинскому округу выставят не самого ресурсного кандидата. ЕР выдвигает детского врача Антона Рыжего, который до этого политикой не занимался и широкой общественности не знаком», — сообщил URA.RU источник в ЕР. В 2016 году Гартунг также баллотировался в этом округе, но, проиграв кандидату от ЕР Анатолию Литовченко, попал в Госдуму по спискам эсеров. Литовченко в выборах 2021 года участвовать не будет.