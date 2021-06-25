Инсайдер раскрыл подробности ссоры Жириновского с сыном

Сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского Игорь Лебедев завершил карьеру в политике из-за конфликта с отцом. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к руководству партии.
«Лебедев выступал против назначения Михаила Дегтярева на пост врио губернатора Хабаровского края, так как не считает его достаточно компетентным для этой должности. Это привело к его конфликту с Жириновским, который дал Лебедеву понять, что у него больше нет будущего в ЛДПР», — заявил собеседник агентства.
Также причиной конфликта послужили выступления Лебедева против карьерных назначений в ЛДПР, которые готовили депутату Госдумы РФ Василию Власову. Лебедев заявлял, что высокое положение в партии должны занимать более опытные члены ЛДПР.
URA.RU не удалось получить комментарий Лебедева. Он отказался разговаривать с представителем агентства. Журналист направил запрос официальному представителю Жириновского Александру Дюпину, который опроверг данную информацию. «Это не так. Владимир Вольфович Жириновский пожелал Лебедеву удачи, поблагодарил за десятилетия совместной работы. У Игоря Владимировича сейчас есть другие проекты, которыми он сейчас намерен заниматься», — рассказал Дюпин. Он отметил, что ЛДПР поддержит Лебедева в его политической карьере.
Ранее сообщалось, что Лебедев отказался идти на выборы в Госдуму-2021. Он заявил об уходе из политики.
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