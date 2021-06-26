Новая вакцина от коронавируса поступила в гражданский оборот

«Спутник Лайт» доступен россиянам Фото: Илья Московец © URA.RU

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В российских больницах появились первые образцы вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщил бывший руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения родом из Екатеринбурга Михаил Мурашко.

«Вчера был завершен этап контроля, и первые серии „Спутник Лайт“ вышли с производства в гражданский оборот. Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот», — сказал он во время посещения городской поликлиники в Белгороде. Слова Мурашко приводит ТАСС.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» была зарегистрирована в России 6 мая. Препарат предназначен для людей от 18 до 60 лет. Кроме того, в начале лета главный внештатный специалист Министерства здравоохранения РФ по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев рассказал, что «Спутник Лайт» может быть также использован в вакцинации российских детей.

«Спутник Лайт» представляет однокомпонентную версию препарата «Спутник V». Эффективность вакцины составляет около 80%, пишет телеканал 360. Срок появления антител после вакцинации составляет 21 день, такая информация заявлена производителем. Однако после вакцинации другими препаратами организм не будет защищен в течение 42 дней, напоминает « Царьград ».