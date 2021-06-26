Собянин назвал два способа остановить пандемию коронавируса

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ПМЭФ-2021, первый день. Собянин, Чупшева, Шувалов. Санкт-Петербург, собянин сергей
Сергей Собянин считает, что пандемию коронавируса можно остановить с помощью локдауна Фото:
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Коронавирус COVID-19

Чтобы остановить пандемию коронавируса, необходимо ввести локдаун или ускорить темпы вакцинации. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Остановить пандемию могут либо быстрая масштабная вакцинация, либо локдаун», — передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Собянина. По его словам, в Москве наблюдается рост суточного числа заболеваний COVID-19.

Ранее сообщалось, что власти Бурятии вернули локдаун в регионе из-за распространения коронавируса. Такое решение было принято 27 июня. Масштабные ограничения введены до 11 июля. В это время будут работать только жизнеобеспечивающие предприятия, а также аптеки, некоторые магазины, общественный транспорт и СМИ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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