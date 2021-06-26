Доктор Мясников рассказал об опасности коронавируса у беременных

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Александр Мясников. Москва
Александр Мясников отметил, что во многих странах уже давно прививают беременных женщин Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Из-за беременности у женщин снижается иммунитет, в связи с чем коронавирус у них может протекать в тяжелой форме. Об этом URA.RU рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Поначалу мы думали, что беременность не является условием, отягощающим ковид, но все-таки беременность — это когда снижается иммунитет и инфекция может протекать тяжело», — объяснил URA.RU Мясников. По его словам, из-за ослабленного иммунитета беременным рекомендуется сделать прививку не только от коронавируса, но и от гриппа.

Разрешение Минздрава РФ прививаться беременным от коронавируса является логичным решением, отметил Мясников. «Никаких предпосылок, что это может как-то негативно влиять на беременность, нет. Более того, беременным уже делали прививки от ковида во многих странах даже до того, как получили официальное разрешение о прививании беременных», — заключил собеседник агентства.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко разрешил беременным россиянкам прививаться от коронавируса вакциной «Спутник V». При этом для такой категории женщин есть свои противопоказания. В беседе с URA.RU президент Российского общества акушеров-гинекологов, академик РАН и РАМН Владимир Серов и доктор медицинских наук, врач-гинеколог, профессор Ирина Филатова рассказали, что беременным нельзя проходить вакцинацию при высокой температуре, плохом самочувствии, аллергической реакции на прививку от гриппа и раннем сроке беременности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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